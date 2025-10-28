Petro afirma que el nuevo bombardeo de EEUU en el Pacífico es "ineficaz" y tiene como objetivo "una invasión"

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado este martes que el nuevo bombardeo de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Pacífico "es absolutamente ineficaz" y tiene como misión "una invasión" y no librar de las drogas a la sociedad estadounidense tal y como defiende Washington.

"No hay necesidad de tirar misiles, es absolutamente ineficaz", ha dicho el presidente colombiano desde Qatar sobre la última operación estadounidense que ha matado a catorce personas que viajaban en cuatro lanchas sobre aguas del Pacífico.

Petro ha afirmado que dichos ataques no parecen estar dirigidos hacia la incautación de cocaína, "sino a una invasión, que también es absurdamente ilegal", en alusión a la sospechas de una posible intervención militar en Venezuela.

"Tiene más como objetivo el petróleo que defender a la sociedad norteamericana de drogas ilícitas", ha dicho, a la vez que ha afirmado que más dañino es el fentanilo --"es 30 veces más peligroso, ha dicho"--, y Estados Unidos no actúa contra esta sustancia porque "no sirve de excusa para invadir a América Latina".

Petro también ha hecho referencia de manera velada a su entrada en la lista de sanciones de Estados Unidos como una forma de castigar su postura con respecto a las políticas de la Administración Donald Trump y de advertir al resto de líderes de la región para que "bajen la cabeza", según declaraciones a medios oficiales.

El presidente colombiano, su familia, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la llamada 'Lista Clinton' del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que apunta hacia personas y empresas con supuestos vínculos con el narcotráfico, convirtiéndose en el primer jefe de Estado colombiano en entrar desde que se elaboró por primera vez a mediados de la década de los 90.