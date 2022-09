Petro afirma que es "muy probable" que las disidencias de las FARC sean las culpables del atentado a policías

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado que es muy probable que los responsables del ataque de este viernes contra un vehículo de la Policía colombiana que ha dejado siete agentes muertos y uno herido en el este del país sean las disidencias de las FARC.

"Es altísimamente probable que integrantes que llaman hoy disidentes en alguna de las formaciones haya sido responsable del atentado. Es ese tipo de disidencias las que tienen que responder por estos hechos", ha declarado Petro en una rueda de prensa tras trasladarse al lugar donde ha ocurrido el ataque.

El mandatario colombiano ha determinado que la probabilidad de que las FARC sean las responsables es del 90 por ciento. "La investigación debe continuar ahora ya en manos de la Fiscalía", ha agregado.

"Desde ayer hemos realizado varias reuniones aquí mismo (departamento de Huila) tratando de aprender de los errores que se han cometido y las circunstancias que vive el país", ha afirmado el dirigente.

Asimismo, Petro ha lamentado que estas acciones sean un reflejo del incumplimiento del acuerdo de paz. "La población está alterada en zozobra porque había construido la ilusión de la paz definitiva", ha expresado.

"Entre más se hable de paz, más hay que elevar la guardia, más cuidado hay que tener desde el punto de vista del accionar militar", ha señalado Petro, tras anunciar que realizará un balance sobre el proceso de paz.

Además, el presidente ha pedido que no haya "más auxiliares de Policía en las zonas de conflicto". "Hay que cuidar esas primeras juventudes. Esos muchachos no pueden estar en sitios de alto riesgo, donde se necesitan más capacidad y años de experiencia. Que ojalá no mueran más muchachos de 18 y 19 años", ha aseverado, ya que de los siete agentes fallecidos, tres eran auxiliares.

Las autoridades colombianas confirmaron en la noche del viernes de que siete policías habían fallecido y un agente había resultado herido, como consecuencia de un ataque con artefactos explosivos en una zona rural de Nieva, en el este de Colombia.

En un primer momento, las autoridades confirmaron el fallecimiento de los ocho agentes que viajaban en un vehículo institucional. No obstante, la Policía precisó posteriormente que uno de los uniformados habría sobrevivido al esconderse durante el ataque.

Petro lamentó que "estos hechos expresan un claro saboteo a la paz total". "He pedido a las autoridades desplazarse al territorio para asumir la investigación", añadió en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

La representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, se ha sumado a las muestras de solidaridad con "los familiares de las víctimas y la institución". "Hacemos un llamado urgente por el respeto a la vida", ha instado.