Petro afirma que narcocultivos en Colombia crecieron 3% en 2024
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el martes que los narcocultivos en Colombia crecieron 3% en 2024, en medio de tensiones con Estados Unidos.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el martes que los narcocultivos en Colombia crecieron 3% en 2024, en medio de tensiones con Estados Unidos por la alta producción de cocaína.
El mandatario izquierdista se anticipó a la publicación del informe anual de Naciones Unidas sobre sembradíos de hoja de coca, el principal componente de la droga. "Solo aumentó 3%" con respecto al año anterior, escribió en la red X.
Con esta medición, en el país hay 262.000 hectáreas de narcocultivos, de acuerdo con el mandatario, que está en el centro de las críticas de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien lo acusa de no hacer esfuerzos suficientes para detener el narcotráfico.
