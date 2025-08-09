Petro anuncia diálogos de paz con el mayor grupo narco de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este viernes el inicio de "conversaciones" en el extranjero con el Clan del Golfo, la mayor banda de narcotráfico del país que bate récords de narcocultivos.

El poderoso grupo ilegal de origen paramilitar que se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia, con más de 7500 miembros entre combatientes y redes de apoyo, es el mayor productor de cocaína del mundo y uno de los mayores retos de seguridad del primer gobierno izquierdista del país.

"Hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista", dijo Petro durante un evento en Córdoba (norte), sin dar más detalles.