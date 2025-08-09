Petro anuncia el inicio de conversaciones de paz con el Clan del Golfo

MADRID, 9 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este viernes que su equipo de gobierno ha iniciado --en el exterior-- diálogos de paz con el Clan del Golfo y ha revelado que sus condiciones para sellar un acuerdo pasan por el marco jurídico que presentó al Congreso y por el respeto a los principios de "verdad, justicia y reparación" que en él se contemplan.

"Hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia", como también es conocida esta organización narcoparamilitar. "Yo no me canso de hablar, me dicen que soy un poco pendejo, pero hemos incautado más cocaína que cualquier otro Gobierno", ha expresado el mandatario durante una intervención pública desde el departamento de Córdoba (norte) recogida por W Radio.

En esta línea, Petro ha insistido en que la propuesta presentada ante el Congreso por su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, es la única vía para alcanzar "el sometimiento de los grupos" como el Clan del Golfo y "garantizar" los tres pilares antes mencionados.

Asimismo, el presidente ha subrayado la necesidad de "tocar el dinero que sostiene" a estos grupos, asegurando que --de otro modo-- "la guerra no se detendrá".

Horas después del anuncio inicial, Petro ha vuelto a comparecer en redes sociales para justificar su decisión en comparación con procesos similares llevados a cabo por uno de sus predecesores, Álvaro Uribe, con los paramilitares del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Es tan válido dialogar con el autedenominado 'Ejército Gaitainsta' como dialogar con los paramilitares en el Gobierno Uribe. No hay diferencia", ha aseverado Petro. "Lo importante es que se desmantele el narcotráfico y haya verdad, justicia y reparación, cosa que no sucedió en el proceso de Uribe", ha añadido el presidente colombiano en un nuevo ataque al expresidente y rival político, condenado a doce años de arresto domiciliario por soborno de testigos en actuación penal y por fraude procesal.

El conflicto armado entre el Estado colombiano y el Clan del Golfo se ha intensificado en el último mes ocasionando la muerte de dos soldados colombianos en los enfrentamientos librados en puntos del país como la zona rural del municipio de Cañasgordas, en Antioquia, donde dos soldados fueron atacados a mediados de julio por la subestructura armada Edwin Román Velásquez Valle.

Adicionalmente, durante este tiempo, las autoridades de Colombia han tenido que hacer frente a la actividad del ELN, que después de la ruptura de las negociaciones de paz con Bogotá intensificó sus operaciones contra las fuerzas de seguridad del país.