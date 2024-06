Petro anuncia que Colombia suspenderá exportaciones de carbón a Israel por guerra en Gaza

BOGOTÁ (AP) — El presidente Gustavo Petro dijo el sábado que Colombia suspenderá las exportaciones de carbón a Israel, en una nueva medida del gobierno del país sudamericano para rechazar las acciones bélicas israelíes en Gaza. A inicios de mayo, Colombia anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel por considerar que tenía un gobierno “genocida”.

“Vamos a suspender las exportaciones de carbón a Israel hasta que se detenga el genocidio”, escribió el mandatario colombiano en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

El jefe de Estado colombiano adjuntó el proyecto de decreto presidencial que establece la restricción de exportaciones de carbón y que podrá recibir “comentarios” de la ciudadanía hasta el 17 de junio. Tras ello, el documento señala que entrará en vigencia cinco días después de su publicación en el registro oficial.

El proyecto de decreto agrega que estará en vigor “hasta que se cumplan a cabalidad las órdenes de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia” en el marco del Convenio para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza.

Según cifras oficiales, entre enero y agosto de 2023 Colombia exportó a Israel 375 millones de dólares, de los cuales 93% corresponde a productos mineros energéticos, entre ellos carbón.

Una vez que se concrete la prohibición de las exportaciones de carbón, ésta no se aplicará a las mercancías que, previo a la vigencia del decreto, cuenten con solicitud de autorización de embarque, aclara el documento.

The Associated Press se contactó con la Federación de Productores de Carbón para obtener un comentario, pero no obtuvo una respuesta inmediata.

Petro, el primer gobernante de izquierda del país andino, ha criticado constantemente la ofensiva militar de Israel en Gaza, que se desató tras el ataque de Hamas el 7 de octubre. El mandatario ha calificado las acciones israelíes como una “barbarie” que superó lo hecho por Hamas.

Por esa postura, Israel suspendió las exportaciones de seguridad hacia Colombia en octubre de 2023.

La relación militar había sido estrecha entre los dos países, ya que Colombia usaba dotaciones de procedencia israelí en su combate a grupos ilegales, pero la tensión se elevó hasta la ruptura de relaciones bilaterales en mayo.

Petro ha dicho que no apoya “genocidios”, mientras que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha tildado al líder colombiano de “partidario antisemita”.

Colombia exporta a Israel productos como carbón, café, flores, dulces y piezas para aviones y helicópteros e importa máquinas, material eléctrico, plásticos, abonos y manufacturas.

AP