Petro califica de "censura" no permitir que su consejo de ministros se emita en televisión privada

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó el viernes como un intento de “censura” la orden del Consejo de Estado de no transmitir más los consejos de ministros por canales privados de televisión, como lo ha hecho en las últimas semanas, por considerar que se está vulnerando el derecho a la información que tienen los ciudadanos.

“Que me quieren censurar no es para mí, sorpresa. Hasta me torturaron para que no dijera mis ideas”, escribió Petro desde X, antes Twitter, en referencia al tiempo en que estuvo encarcelado durante su juventud cuando pertenecía a la extinta guerrilla M-19.

La decisión del alto tribunal, que puede ser impugnada, limita el alcance de los consejos de ministros al permitir que sólo se difundan en los canales de televisión públicos de carácter nacional.

Petro comenzó a transmitir los consejos de ministros en televisión a inicios de febrero, un hecho inédito para una reunión de planificación gubernamental que solía ser privada. Las transmisiones se han vuelto regulares cada semana, pese a que la primera dejó al descubierto tensiones internas y derivó en renuncias y despidos que reconfiguraron su gabinete.

“Como siempre, respetaremos sentencias. No perseguimos magistrados, ni interferimos sus teléfonos”, señaló Petro.

Para el mandatario, la transmisión del consejo de ministros es un acto de “transparencia” de cara a la ciudadanía que permite que conozcan cómo se toman las decisiones, pero en la práctica también se ha convertido en una ventana para que el gobierno emita mensajes masivamente por varias horas en la franja horaria de mayor audiencia.

El alto tribunal consideró que la “afectación” es particularmente “grave” cuando el consejo de ministros se transmite en la franja horaria de mayor audiencia, dado que es cuando más personas buscan acceder al servicio público.

“¿Tanto resquemor dan las verdades que exponemos?”, cuestionó Petro. “La democracia implica el debate público, ¿por qué los magistrados del Consejo de Estado cierran el debate público en Colombia?”.

El mandatario instó a la población a que pasen de ver los canales privados que considera la “voz de la plutocracia” hacia los públicos —en los que sí podría seguir transmitiendo los consejos de ministros— que promueven el “pluralismo”.

A su juicio, este tipo de decisiones buscan la “destrucción” de su gobierno mediante el uso de un “golpe blando” que, según Petro, encabezan varias entidades y organismos de control del Estado contra su gobierno.

La transmisión de los consejos en canales privados ha causado molestia en algunos sectores. Una ciudadana reclamó la protección de su derecho fundamental a la información por medio de una tutela, mecanismo de amparo, interpuesto contra la Presidencia de la república.

La demandante pidió que en adelante las intervenciones del presidente sean transmitidas por los canales oficiales del gobierno “dejando en libertad a los ciudadanos... de poder elegir el medio radial o televisivo privado que mejor llene nuestras expectativas”.

El Consejo de Estado concedió el amparo y concluyó que el derecho a la información es una “libertad pública esencial para los estados democráticos” y es vulnerado cuando la información difundida es única, sin tener acceso en las mismas condiciones a otras fuentes de información.