Petro condiciona colaboración antidrogas con EEUU al respeto del derecho internacional

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro advirtió el viernes a Estados Unidos que está dispuesto a reconfigurar la estrecha colaboración en la lucha contra las drogas que mantienen desde hace décadas si ese país no sigue los principios del derecho internacional, tras cuestionar el ataque en el Caribe a un bote señalado de traficar drogas.

“El gobierno de Estados Unidos si respeta el derecho internacional tiene todo mi apoyo pero si lo rompe toca rehacer nuestra colaboración”, indicó Petro en la red social X. “En mi gobierno Colombia no colabora con asesinatos”.

Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, ha calificado de “asesinato” el ataque contra una embarcación que, según funcionarios de Estados Unidos, transportaba drogas y había partido de Venezuela.

Estados Unidos aseguró que 11 personas murieron, señalándolas de pertenecer a la banda transnacional Tren de Aragua.

El mandatario colombiano se mostró de acuerdo con una declaración de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en la que se indicaba que las respuestas de los Estados al tráfico ilegal de drogas deben respetar el derecho internacional.

Al ser preguntada por la prensa por el ataque estadounidense al bote, la portavoz de la Oficina de la ONU dijo el viernes a la prensa desde Ginebra que no se debía matar a las personas por consumir, traficar o vender drogas, y agregó que el uso intencional de fuerza letal sólo es admisible como último recurso ante una amenaza inminente para la vida.

El ataque al bote forma parte de un reciente despliegue militar de Estados Unidos a lo largo de la costa de Venezuela asegurando que busca combatir al narcotráfico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó tras el ataque que es un mensaje inequívoco a los cárteles latinoamericanos mientras el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que tales operaciones “se harán de nuevo”.

La posible descertificación en lucha antinarcóticos

La advertencia de Petro de estar dispuesto a replantear la colaboración antinarcóticos con Estados Unidos por el ataque al bote ocurre justo cuando el gobierno de Trump está próximo a decidir si certifica o no el cumplimiento del país sudamericano en la lucha contra el narcotráfico.

El gobierno colombiano ha aceptado que está haciendo todo lo posible por no perder la certificación, algo que no ha ocurrido en tres décadas, pero que no se descarta ante el aumento de los cultivos de hoja de coca y los roces con la administración de Trump, con la que Petro ya tuvo tensiones por la deportación de colombianos.

El viernes Petro desautorizó el posible viaje de varios alcaldes de las principales ciudades de Colombia a Estados Unidos para buscar interceder ante el gobierno de Trump.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, contestó de inmediato por la misma red social, asegurando que de todas formas viajarán en representación de sus ciudades: “Haremos todo lo posible para que Estados Unidos siga siendo un gran aliado para Colombia. Intentaremos mitigar el desastre que has generado”, le respondió al mandatario.

En Colombia, el presidente —que también es Jefe de Estado— dirige la política internacional y representa al Estado en ámbitos internacionales, una potestad que Petro suele reclamar cuando otros funcionarios o el Congreso buscan tomar decisiones en la materia.