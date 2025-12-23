Petro decreta emergencia económica en Colombia ante "inminente crisis fiscal"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró el lunes al país en emergencia económica por 30 días ante una "inminente crisis fiscal", luego de que el Congreso archivara una reforma tributaria con la que buscaba obtener recursos adicionales para el presupuesto de 2026.

El decreto permitirá al gobierno del izquierdista adoptar impuestos especiales para alcanzar la meta de US$41.000 millones que, según Petro, se necesitan para manejar las finanzas del país el próximo año. Todavía no se conocen los alcances específicos que tendrá la medida ni los tributos que se implementarán.

La economía colombiana se fortalece y supera las proyecciones de los analistas, que esperan una subida en el PIB de entre 2,6 y 2,7% hacia el final del año.

Pero el gasto público crece de la mano del endeudamiento, sin un aumento sustancial de la recaudación. Entre 2023 y 2024, el déficit fiscal subió 2,5 puntos porcentuales y analistas esperan que el indicador cierre por encima del 7% en 2025.

Para cerrar esa brecha, Petro apostó por una nueva reforma tributaria que aspiraba recaudar, mediante nuevos impuestos, unos US$4.000 millones para añadir al presupuesto nacional del próximo año.

Pero el Congreso archivó el proyecto a inicios de este mes en medio de advertencias del mandatario sobre recortes a la inversión pública.

Según el decreto firmado por Petro, Colombia se encuentra ante una "inminente crisis fiscal" que podría ocasionar "un ajuste drástico" en las finanzas del Estado y afectar el "bienestar de la población".

"El gobierno no va a dejar que se desate una crisis", afirmó el mandatario en la red social X luego de que el legislativo hundiera su paquete tributario. "Si no hay emergencia (económica), hay recorte", adelantó.

Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, impulsó desde el inicio de su mandato en 2022 varias reformas emblemáticas al sistema tributario, la salud y el trabajo.

Pero a ocho meses de dejar el poder, solo la laboral y pensional llegaron a ser ley.

Con el decreto de emergencia, el gobierno espera "garantizar la recuperación de los recursos que el Congreso dejó desfinanciado" tras el archivo de la reforma tributaria, dijo el ministro de Hacienda Germán Ávila, que adelantó el anuncio el viernes en una rueda de prensa.