Petro denuncia hallazgo de cuerpos en mar de Colombia que "pueden ser" por bombardeo de EE. UU.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el domingo abrir una investigación sobre el hallazgo de dos cuerpos en la orilla del mar en un pueblo en la frontera con Venezuela y sugirió que su muerte pudo deberse a un bombardeo estadounidense en el Caribe.

El jueves, la cadena pública de televisión RTVC informó sobre el hallazgo de dos cuerpos en ese poblado y de varios otros del lado venezolano, sin precisar el número.

"Le pido a Medicina Legal establecer identidades (...) Pueden ser muertos por bombardeo en el mar", escribió Petro en la red social X. Un vocero de la policía confirmó a la AFP que los cuerpos fueron hallados en una playa de pescadores en el departamento de La Guajira (norte).

