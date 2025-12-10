Petro denuncia que "lancheros bombardeados" hallados en Colombia podrían ser dominicanos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el miércoles que los dos cuerpos supuestamente "bombardeados" por Estados Unidos y hallados la semana pasada en una playa colombiana podrían ser "ciudadanos de la República Dominicana".

El mandatario izquierdista pidió a la fiscalía abrir una investigación sobre el hallazgo de dos cuerpos en la orilla del mar en un pueblo de pescadores del departamento de La Guajira (norte) y sugirió que sus muertes pudieron deberse a un bombardeo estadounidense.

En un video compartido por el mandatario en la red social X, se ve a pobladores cavar una fosa en una playa, mientras un cuerpo con un brazo mutilado yace sobre la orilla del mar.

Fuerzas militares de Estados Unidos han bombardeado desde septiembre una veintena de supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico bajo órdenes del presidente Donald Trump, que no descarta incursiones terrestres en Venezuela y Colombia para golpear al narcotráfico.

Los ataques en aguas internacionales han dejado 87 muertos.

"Al parecer son lancheros bombardeados en el mar Caribe, al parecer ciudadanos de la República Dominicana", indicó Petro en X.

En medio de crecientes tensiones diplomáticas con su homólogo estadounidense, el mandatario izquierdista denuncia que estos ataques son "ejecuciones extrajudiciales".

"Estos son asesinatos. No hay aguas internacionales en el Caribe, todas pertenecen a nuestras naciones caribeñas", añadió.

Un vocero de la policía en La Guajira confirmó a la AFP que los cuerpos fueron hallados la semana pasada, pero aclaró que no se han determinado las circunstancias de sus decesos.

Petro pidió apoyo al gobierno de su par dominicano, Luis Abinader, para identificar los cadáveres.

La familia de un pescador colombiano que murió en uno de los bombardeos acusó a Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la semana pasada.

Es la primera denuncia formal sobre estas muertes ante un organismo internacional.

Trump retiró a Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, de una lista de naciones aliadas en la lucha antinarco, por considerar que el país no hace lo suficiente por detener la producción de droga.

También impuso severas sanciones económicas contra Petro y miembros de su familia.

