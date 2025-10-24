LA NACION

Petro dice que EE.UU. lo sancionó por "luchar contra el narcotráfico"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este viernes que Estados Unidos le impuso sancione

Petro dice que EE.UU. lo sancionó por "luchar contra el narcotráfico"
Petro dice que EE.UU. lo sancionó por "luchar contra el narcotráfico"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este viernes que Estados Unidos le impuso sanciones económicas pese a "luchar contra el narcotráfico durante décadas" y anunció que no dará "ni un paso atrás", en medio de fuertes tensiones con Donald Trump.

El Departamento de Tesoro estadounidense impuso sanciones contra el mandatario izquierdista, su esposa y uno de sus hijos, así como contra el ministro del Interior Armando Benedetti, su mano derecha.

"Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína", escribió Petro en la red X. "Ni un paso atrás y jamás de rodillas", agregó.

