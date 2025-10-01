Petro dice que expulsará a diplomáticos israelíes tras denuncia de intercepción de flotilla hacia Gaza

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció el miércoles que expulsará a la delegación diplomática de Israel en Colombia, de comprobarse que es cierta la denuncia que realizaron activistas de que fueron interceptados por fuerzas israelíes cuando navegaban a bordo de una flotilla de embarcaciones hacia Gaza.

Petro, cuyo gobierno rompió relaciones con Israel en 2024 por las acciones bélicas de ese país en la Franja de Gaza, no precisó cuándo ejecutaría la medida.

Tras la denuncia sobre la intercepción, Petro insistió en que dará por terminado el Tratado de Libre Comercio que su país mantiene con Israel, al considerar que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cometió un “nuevo crimen internacional”.

“Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina”, aseguró Petro en la red social X al anunciar las medidas.

La denuncia fue hecha por los activistas a bordo de la Flotilla Global Sumud, con Greta Thunberg, Mandla Mandela —el nieto de Nelson Mandela— y varios legisladores europeos a bordo. Consta de casi 50 barcos y 500 activistas y lleva una cantidad simbólica de ayuda humanitaria. Dijeron la noche del miércoles que la marina israelí ha comenzado a interceptar sus embarcaciones mientras se acercan al territorio palestino sitiado.

El mandatario colombiano ha sido un duro crítico de Israel desde el inicio de la guerra con Hamás y ha calificado las acciones bélicas en Gaza como un “genocidio”.

Además de romper relaciones, Petro suspendió la exportación de carbón, uno de los principales productos que enviaba a Israel. Como reacción, el gobierno israelí acusó a Colombia de estar del lado de Hamás.