Petro dice que Trump "está engañado" por asesores tras retiro de ayuda financiera de EEUU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el domingo que su par estadounidense, Donald Trump, está engañado por "asesores" y "logias", después de que el republicano anunciara el fin de la ayuda financiera por fomentar la producción de drogas.

"Trump está engañado de sus logias y asesores (...) Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas", dijo Petro en X.

Estados Unidos acusó más temprano a Petro de tolerar la producción de drogas y anunció que pondrá fin a los "pagos y subsidios a gran escala". El mes pasado Washington retiró al país de la lista de países aliados en la lucha contra el narcotráfico.

Petro y Trump chocan con frecuencia y el tono ha escalado desde que Estados Unidos desplegó una ofensiva militar en el Caribe con frecuentes ataques a embarcaciones que supuestamente trafican droga.

El primer presidente de izquierda en la historia de Colombia acusa a Washington de violar la soberanía de aguas nacionales y de haber matado a un pescador en uno de esos ataques.

Petro asegura que las tasas de crecimiento de narcocultivos y producción de cocaína han bajado durante su gobierno y que la medición de Naciones Unidas tiene problemas metodológicos.

"El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia fue, en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo", insistió el presidente.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, coincidió en resaltar la lucha de la fuerza pública en los enclaves cocaleros de los grupos armados en los que han muerto decenas de soldados y policías. También rechazó los "términos" en los que Estados Unidos se refiere a Petro.

"Es una falta de respeto a Colombia, es el presidente de los colombianos elegido democráticamente", declaró a la prensa.

Colombia es el principal productor de cocaína del mundo y año tras año rompe su propio récord, según la ONU.

lv/dga