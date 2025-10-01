LA NACION

Petro expulsa a la delegación diplomática de Israel en Colombia por detención de flotilla a Gaza

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expulsó este miércoles a la delegación diplomática de Isra

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Petro expulsa a la delegación diplomática de Israel en Colombia por detención de flotilla a Gaza
Petro expulsa a la delegación diplomática de Israel en Colombia por detención de flotilla a GazaIvan Valencia - AP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expulsó este miércoles a la delegación diplomática de Israel en Bogotá después de que la flotilla con ayuda humanitaria que viajaba rumbo a Gaza fuera interceptada por las fuerzas israelíes.

El mandatario izquierdista rompió las relaciones con Israel en 2024. Una fuente afirmó a la AFP que la embajada se convirtió en consulado tras esa medida y en la actualidad tenía 40 empleados, entre ellos cuatro israelíes con estatus diplomático.

Petro calificó la detención de la flotilla como un "crimen internacional" y denunció que dos colombianas fueron "detenidas". La presidencia exigió a Israel su "inmediata liberación".

das/lv/cjc

LA NACION
Más leídas
  1. La discoteca que aún conserva una pista de baile mítica y las razones por las que sigue cerrada
    1

    Club 74: la discoteca que tiene la pista de Fiebre de sábado por la noche y hace años está cerrada

  2. El impacto inesperado de argentinos que deciden regresar al país tras años de vivir en el exterior
    2

    Repatriados: el impacto inesperado de argentinos que deciden regresar al país tras años de vivir en el exterior

  3. Un influencer chino murió tras estrellarse en un avión ultraligero casero
    3

    Un influencer chino murió tras estrellarse en un avión ultraligero casero

  4. Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española
    4

    Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española: “Lo más importante”

Cargando banners ...