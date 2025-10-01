Petro expulsa a la delegación diplomática de Israel en Colombia por detención de flotilla a Gaza

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expulsó este miércoles a la delegación diplomática de Israel en Bogotá después de que la flotilla con ayuda humanitaria que viajaba rumbo a Gaza fuera interceptada por las fuerzas israelíes.

El mandatario izquierdista rompió las relaciones con Israel en 2024. Una fuente afirmó a la AFP que la embajada se convirtió en consulado tras esa medida y en la actualidad tenía 40 empleados, entre ellos cuatro israelíes con estatus diplomático.

Petro calificó la detención de la flotilla como un "crimen internacional" y denunció que dos colombianas fueron "detenidas". La presidencia exigió a Israel su "inmediata liberación".

