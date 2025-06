Petro firma nueva ley laboral: estos serán los cambios para los trabajadores en Colombia

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro convertirá el miércoles en ley una reforma laboral que busca mejorar las condiciones de los trabajadores aumentando las horas extras y limitando los contratos de plazos cortos en busca de mayor estabilidad.

Para el gobierno y los sindicatos la ley permitirá la recuperación de derechos que tenían los trabajadores a principios de la década de 1990, cuando se empezaron a flexibilizar las leyes laborales. Mientras que los empresarios prevén que se aumentarán los costos de operación.

La ley fue aprobada por un Congreso en tensión con el gobierno que presionó con convocar a los ciudadanos a una consulta popular si los legisladores no la aprobaban. Tras la victoria legislativa, Petro desistió de la consulta popular, pero busca poner en marcha un proceso para reformar la Constitución en busca de lograr las transformaciones sociales que prometió.

Estos son los cambios clave de la nueva ley

Con la ley cambiarán algunas condiciones de los trabajadores, especialmente los formalizados que están contratados por empresas o entidades estatales.

La jornada diurna terminará a las 7 de la noche, lo que la reducirá dos horas. En adelante, los empleadores deberán pagar un recargo por cada hora extra. Sin embargo, se limitarán a 12 las horas extras semanales y el horario de trabajo tendrá un máximo de ocho horas, mientras que la ley anterior permitía ampliarlo.

En los días de descanso, feriados o domingos el recargo por la jornada pasará del 75% al 100%, un aumento que podrá ser implementado de manera gradual por el empleador hasta 2027.

La ley privilegia los contratos a término indefinido y da nuevas garantías a trabajadores de algunos sectores. El contrato de plazo corto ya no es renovable indefinidamente, por lo que no podrá usarse para el trabajador por más de cuatro años.

Por primera vez la ley laboral crea mecanismos para formalizar a los trabajadores de servicios de reparto por aplicaciones, ordenando que reciban pagos de seguridad social como salud y pensión, garantías con las que no contaban.

Los repartidores trabajan en su propio horario y reciben un pago por cada entrega que hacen.

Los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje, un centro estatal dirigido a la población de menos recursos, tendrán un contrato laboral cuando realicen sus prácticas en empresas.

Las críticas a la reforma laboral

Congresistas de la oposición y algunos gremios se oponían a los cambios, asegurando que al aumentar los costos para emplear formalmente se afectará especialmente a las pequeñas empresas, lo que derivaría en un incremento del desempleo.

El gobierno prometió que impulsará un nuevo proyecto de ley para dar beneficios a las pequeñas empresas buscando aliviar los costos.

También advirtieron que la reforma no beneficiará notablemente a los trabajadores informales, quienes no tienen contratos con una empresa y no obtienen pagos de seguridad social, pese a que representan el 56% de los laborantes en el país, según las cifras oficiales disponibles para abril de este año.