Petro insta al pueblo a "revelarse" ante posible hundimiento de la reforma laboral en Colombia

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró el martes que el “pueblo debe revelarse con la mayor fuerza posible” ante el posible hundimiento de la reforma laboral que se discutía en paralelo en el Congreso, en medio de la presión generada por miles de manifestantes que atendieron la convocatoria de las centrales obreras en defensa de sus reformas sociales.

El Senado debe decidir si “cosideran a su pueblo el verdadero comandante que da las órdenes o lo traicionan... Primero se va la clase política del Congreso que acallar al pueblo”, señaló el mandatario entre vítores de los manifestantes en la icónica Plaza de Bolívar de Bogotá.

Petro se sumó a la manifestación atendiendo el llamado de las centrales obreras, con un doble propósito: demostrar que sus propuestas tienen apoyo popular e iniciar la campaña para que los ciudadanos participen en una consulta con el fin de decidir sobre ellas.

Se trata de una reacción de los sindicatos y del presidente al inminente posible hundimiento de la reforma laboral que cursa en el Congreso, luego de que un grupo de senadores de tendencia conservadora —que constituyen mayoría— presentase una propuesta en ese sentido.

Ante las manifestaciones, fue restringido el acceso al Congreso por seguridad.

“El Senado que también fue elegido por el pueblo debería apoyar las reformas”, reclamó Ricardo Álvarez, un ciudadano que se unió a las manifestaciones en el centro de Bogotá.

“Cuando ese Senado no corresponde a las inquietudes del pueblo, el pueblo tiene que manifestarse”, dijo a The Associated Press mientras sostenía un cartel con el “Sí” a las reformas.

Para Yann Basset, profesor de ciencia política de la Universidad del Rosario, la estrategia de presionar a los congresistas a través de protestas no ha funcionado en el pasado, aunque Petro y sus partidarios lo han intentado.

“Los congresistas están pensando en su reelección el año próximo. Lo que los presionaría es que realmente el gobierno logre demostrar que esas reformas efectivamente tienen el apoyo de la mayoría de la población, lo que no ha logrado hacer hasta ahora”, aseguró Basset a The Associated Press.

La reforma laboral aboga por aumentar la estabilidad de los trabajadores al darle prioridad a la contratación a término indefinido, así como modificar las jornadas de trabajo para reducir el turno diurno y aumentar el recargo dominical, el cual es un incremento que se paga a los trabajadores que laboran en domingo o día festivo. Petro ha llamado “esclavistas” a los grandes empresarios que, a su juicio, no ofrecen condiciones dignas.

Alexander Torres, un trabajador independiente de Sistemas, decidió salir a marchar para exigir que se devuelvan los derechos que “les han quitado” y de los que gozaban hace dos décadas como las horas extras y los recargos dominicales.

Por otro lado, la reforma a la salud propone quitar peso a la intermediación con privados para el pago de servicios a los hospitales —como sucede en la actualidad—, lo cual, según el gobierno, disminuiría la corrupción en el sistema. También promete mayor cobertura, especialmente en las zonas rurales y vulnerables.

“En la región amazónica el problema es la dispersión geográfica, no hay acceso a una salud buena... ni respetando las creencias de los pueblos”, aseguró a la AP Yerly Ulcue, indígena nasa y coordinadora del movimiento juvenil de la amazonía.

El mayor reto de la consulta popular es lograr que más de 13 millones de personas voten para que su resultado sea válido. Además, Petro necesita conseguir que la mitad de los votos válidos sean para apoyar sus preguntas.

Las protestas fueron convocadas por las centrales obreras y han sumado apoyo del sindicato de maestros y los partidos de izquierda. Sin embargo, el mayor impulso fue del propio presidente, quien declaró que el martes era un “día cívico”, permitiendo a trabajadores del gobierno federal cesar sus labores para irse a la manifestación.

Sin embargo, el “día cívico” no abarcará a los funcionarios públicos de todo el país. Las alcaldías de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Montería y Pereira no se acogerán a él. Tampoco será obligatorio para el sector privado.

Las manifestaciones a favor y en contra de las reformas sociales que impulsa el gobierno han sido una constante desde que Petro asumió en 2022 como el primer presidente de izquierda en la historia del país. Sin embargo, la del martes es para Petro el inicio de la campaña por la consulta popular, un pulso que librará con sus opositores y el abstencionismo electoral.

Analistas y voceros del gobierno han señalado que con la consulta popular y las manifestaciones se adelanta la campaña electoral de 2026, cuando se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y legislativas. Petro busca legitimar su proyecto político y hacer viable una candidatura de izquierda, mientras que sus opositores tratan de impedirlo.