Petro intenta por segunda vez frenar ventas de carbón de Colombia a Israel

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, emitió este sábado un segundo decreto para intentar detener las exportaciones de carbón a Israel, tras un primer intento en 2024, en rechazo a la ofensiva militar en la Franja de Gaza.

El año pasado, el primer mandatario izquierdista de Colombia intentó frenar las ventas del mayor productor de carbón en América Latina hacia Israel, pero ese decreto exceptuaba contratos aprobados antes de esa fecha.

El nuevo decreto precisa que la prohibición será esta vez "sin excepciones" y a partir de este sábado se aplicará "bajo cualquier circunstancia", informó la Presidencia en un comunicado.

Petro ha dicho que barcos carboneros siguen llegando a Israel porque sus funcionarios le desobedecieron, por lo que el mes pasado ordenó a la Armada colombiana evitar que zarpen esos envíos.

El presidente colombiano rompió relaciones diplomáticas con Israel en 2024 y llama "genocida" al primer ministro Benjamin Netanyahu. También detuvo la compra de armamento israelí.

En julio, Petro acogió en Bogotá una "reunión ministerial de emergencia" con delegados de 30 países en defensa de Gaza.

Las exportaciones de esta materia prima se han reducido a casi la mitad desde 2023, cuando el país percibió ingresos por unos US$7000 millones.

Además del cese de ventas a Israel, los empresarios del carbón en Colombia están bajo presión debido a la reducción de los precios globales por el boom de producción en Indonesia, acusan los gremios mineros locales.

En línea con su política de transición energética para combatir la crisis climática, Petro se ha propuesto frenar el extractivismo y desde su llegada al poder ha detenido varias exploraciones mineras.

El mandatario izquierdista estableció un impuesto del 1% a las rentas mineras para reforzar la seguridad en Catatumbo, una región fronteriza con Venezuela donde a principios de año una escalada guerrillera generó la peor crisis de violencia del país en la última década.

vd/ag