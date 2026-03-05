Petro mide fuerzas en legislativas de Colombia ante el resurgido expresidente Uribe

La izquierda del presidente Gustavo Petro mide fuerzas el domingo en las elecciones legislativas de Colombia, ante una derecha que busca recuperar terreno con el regreso al ruedo político del popular líder Álvaro Uribe tras su absolución judicial.

Los comicios son una antesala de las presidenciales de mayo en las que el oficialismo aspira a repetir el milagro que llevó por primera vez a la izquierda al poder hace cuatro años.

Atravesado por más de medio siglo de conflicto armado, el país llega dividido a la elección que renovará el Congreso.

Petro inició su mandato en 2022 con el respaldo mayoritario del Congreso, pero fue perdiendo apoyo y algunas de sus ambiciosas reformas como la fiscal y de salud se quedaron sin piso.

La derecha apunta a sumar escaños en las dos cámaras tras el retroceso que sufrió en el periodo anterior cuando el partido del expresidente Uribe (2002-2010), el Centro Democrático, pasó de 51 a 30 asientos.

Esta vez el propio Uribe competirá por el Senado, luego de que un tribunal revocara en octubre una condena en su contra a 12 años de prisión domiciliaria por soborno a paramilitares y fraude procesal.

El dirigente de 73 años está en el puesto 25 de una lista cerrada y espera una votación histórica para asegurar un asiento en el legislativo.

Por su parte la coalición Pacto Histórico, liderada por Petro, intenta mantener sus 48 asientos en el Congreso, donde es actualmente la mayor fuerza política.

"La tensión es entre los dos animales políticos más grandes" del país, que son Petro y Uribe, dice a la AFP Mauricio Reyes, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional.

Tiktokers, cantantes, campañas hechas con inteligencia artificial y decenas de partidos animan la contienda que se dirimirá en las urnas el domingo entre las 8H00 y 16H00 locales (13H00-21H00 GMT).

- Apelar a la nostalgia -

Más de 40 millones de personas están habilitadas para elegir el parlamento de 285 escaños.

Los comicios legislativos ya agitan las campañas para las presidenciales del 31 de mayo, en las que se prevé una definición en segunda vuelta del sucesor de Petro, que no tiene posibilidad de reelección.

Las encuestas muestran un codo a codo entre el senador izquierdista Iván Cepeda, aliado de Petro, y el outsider de derecha Abelardo de la Espriella, un abogado millonario con propuestas conservadoras.

El jurista tiene su propio movimiento político al margen de Uribe, con quien asegura tiene una "gran amistad". En caso de no contar con el apoyo del Congreso dice que gobernará mediante decretos.

Uribe, famoso por combatir a las guerrillas durante sus gobiernos, renunció al Senado en 2018 en medio de sus líos con la justicia tras obtener la mayor votación en unas legislativas de la historia.

Estas elecciones transcurren en un clima de tensión por la violencia que repunta en el país tras el acuerdo de paz con la guerrilla FARC en 2016.

En agosto, el senador Miguel Uribe -sin parentesco con el expresidente- falleció tras ser atacado a balazos. El candidato del Centro Democrático, de 39 años, aspiraba a sustituir a Petro.

La organización civil Misión de Observación Electoral (MOE) estima que un tercio del territorio colombiano está bajo amenaza de violencia durante estas elecciones.

La derecha propone fortalecer políticas de seguridad de mano dura, luego de que Petro intentó negociar sin éxito con los grupos criminales que se fortalecieron durante su gobierno.

Con Uribe, el Centro Democrático está "apelando a los sentimientos de una parte del electorado" nostálgico de su campaña antiguerrillas, comenta Patricia Muñoz, profesora de la Universidad Javeriana.

También pretenden hacer contrapeso a la propuesta de Petro de modificar la Constitución, una intención respaldada por Cepeda que debe ser aprobada por el Congreso.

Petro ha denunciado un "posible fraude" en estas elecciones, algo que las autoridades electorales y observadores rechazan.