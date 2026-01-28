Petro ofrece a Noboa dialogar sobre crisis entre Colombia y Ecuador

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció este miércoles un diálogo a su par ecuatoriano, Daniel Noboa, sobre la crisis de seguridad y comercial entre los dos países, durante un foro en Panamá al que asisten ambos mandatarios.

Colombia y Ecuador están envueltos en una guerra de aranceles iniciada por Noboa, quien acusa a su vecino de no hacer lo suficiente para someter a grupos narcotraficantes que operan en la frontera binacional.

"Le ofrezco esa posibilidad de que hablemos", dijo Petro a Noboa durante su discurso en el acto inaugural de un foro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)