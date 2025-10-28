Petro ordena al gobierno colombiano comprar empresas de oro en manos estatales para aprovechar rentabilidad

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha ordenado al ministerio de Minas la compra de las empresas de oro pertenecientes a la Sociedad de Activos Estatales (SAE), vinculada al ministerio de Hacienda, para aprovechar la rentabilidad de este metal en el mercado.

"He ordenado al ministerio de Minas que compre las empresas de oro de la SAE e inicie de inmediato compra de oro en las regiones productoras de Colombia, titular masivamente pequeños mineros y sacar las mafias del oro. O se legalizan o salen", escribió Petro en su cuenta de 'X'.

Además, tildó de "gran descalabro financiero" que el Banco de la República (el banco central de Colombia) "haya vendido el oro colombiano y no esté comprando el oro en las regiones".

La reacción del presidente colombiano se produce después de que la onza de oro troy perforase la cota de los 4000 dólares hace tres semanas, un récord conseguido el pasado 8 de octubre.

Colombia registró unas reservas de oro de 4,68 toneladas en el segundo trimestre del año, según los datos recogidos por 'Trading Economics', sin cambios respecto al primer trimestre del año y a mucha distancia de países como Brasil (130 toneladas), México (120 toneladas) o Argentina (61,74 toneladas).