Petro ordena "suspender" intercambio de inteligencia con EE. UU. por bombardeos a embarcaciones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el martes "suspender" el intercambio de inteligencia con agencias de seguridad estadounidenses, en respuesta a los bombardeos de Washington contra supuestas lanchas narcotraficantes.

Petro ordena "suspender" intercambio de inteligencia con EE. UU. por bombardeos a embarcaciones
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el martes "suspender" el intercambio de inteligencia con agencias de seguridad estadounidenses, en respuesta a los bombardeos de Washington contra supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

Petro califica los ataques ordenados por su homólogo estadounidense Donald Trump como "ejecuciones extrajudiciales", que suman 20 embarcaciones hundidas y al menos 76 muertos.

"Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses", anunció Petro en la red social X. La decisión "se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas", agregó.

