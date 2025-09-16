Petro pide a Ecuador que entregue a encarcelado exvice Glas tras darle nacionalidad colombiana
El presidente colombiano Gustavo Petro pidió el martes a Ecuador que entregue a Colombia al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, detenido el año pasado tras una incursión policial en la embajada de México en Quito.
Petro argumentó su pedido en el hecho de que el exvicepresidente ecuatoriano ha obtenido la "nacionalidad colombiana", según indicó el martes en la red social X. "Espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano", agregó el mandatario izquierdista.
Glas, vicepresidente durante el segundo mandato del socialista Rafael Correa (2013-2017) y luego al inicio del gobierno de su sucesor, Lenín Moreno, fue condenado en Ecuador a 13 años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
