Petro pide a Latinoamérica y el Caribe unirse ante la "barbarie" global

"Se puede impedir la barbarie, forjando una nueva unidad de la humanidad, a través de las asociaciones regionales ya existentes, dotándolas de mayor capacidad operativa y de articulación con los movimientos sociales de sus regiones", afirmó Petro desde su cuenta de X, tras una semana de silencio en sus redes sociales respecto de asuntos geopolíticos.

En su mensaje, sostuvo que ante "los cambios geopolíticos del mundo, la única respuesta creíble de Latinoamérica y el Caribe es unirse en medio de la diferencia" y aseguró que se pueden tener nuevas "formas de coordinación humana", dado el "fracaso histórico de la ONU" ante lo ocurrido en Gaza.

"La ONU hoy no sirve y la consecuencia es el comienzo de la barbarie", señaló Petro en su mensaje que se produce a dos semanas de su viaje a Washington para entrevistarse con su par de Estados Unidos, Donald Trump, y luego de una reunión con varios de los expresidentes de su país para hablar de la relación de Colombia con Estados Unidos y con Venezuela. (ANSA).