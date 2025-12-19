Petro pide a Maduro no dirigirse a sus militares

"La única manera para que Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela vuelvan a estar juntas es con el poder constituyente y la soberanía popular. Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro ejército", afirmó el mandatario colombiano.

Ante el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe y las amenazas del presidente Donald Trump, Maduro llamó a los militares colombianos a una "unión perfecta", para que "nadie toque la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar de unión permanente y de felicidad compartida".

Petro enfatizó en que ni él puede darle órdenes al Ejército venezolano, ni es posible que desde Caracas se intente algo similar.

"La única organización armada binacional integrada por venezolanos y colombianos se llama ELN y el ELN se dedicó a traquetear (traficar, NDR) cocaína y a matar campesinos", dijo sobre esa organización guerrillera a la que consideró enemiga de ambos países y en general de Latinoamérica.

El mandatario fue enfático en el hecho de que no respalda ninguna "dictadura" en referencia a Maduro, al agregar que apoyaba "una salida política negociada y pacífica, exclusivamente entre las fuerzas de Venezuela y de su pueblo.

Punto. Porque creo en la soberanía popular".

Agregó que "una cosa es la dictadura y otra cosa es la invasión. La invasión es peor. Una invasión de hecho y de facto es una dictadura total de un poder extranjero sobre un poder nacional. Eso es peor", en referencia a una posible intervención militar en el país vecino. (ANSA).