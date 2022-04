Petro promete aislar al Ejército de la corrupción y profesionalizarlo

El candidato de la coalición Pacto Histórico a la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro, ha prometido este domingo que si gana las elecciones presidenciales impulsará un plan para "aislar" al Ejército de la corrupción y profesionalizarlo.

"El honor de las fuerzas militares pasa por aislarlas del régimen de corrupción, profesionalizarlas y lograr el máximo de bienestar para el agente de policía y el soldado", ha afirmado Petro a través de su cuenta en Twitter.

Petro responde así a las críticas lanzadas por el comandante del Ejército colombiano, Eduardo Zapateiro, quien dijo en Twitter que "a ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido". Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura", afirmó. Anteriormente, Petro dijo que mientras los soldados son asesinados, hay generales en la "nómina del Clan del Golfo".

El presidente saliente, Iván Duque, ha apoyado a Zapateiro y ha señalado a Petro por sus "comentarios incendiarios". "Hoy un senador de la República se pronunció agrediendo a las fuerzas militares, señalándoles de cómplices", dijo el sábado.

También el principal de Petro en las elecciones del próximo 29 de mayo, el conservador Federico Gutiérrez, ha respaldado a Zapateiro y este domingo ha pedido respeto a las instituciones y fuerzas militares.

"En el país es importante el cuidado y el respeto por las instituciones y las fuerzas militares (...). Yo sí quiero dar mi respaldo a las Fuerzas Militares", ha apuntado, al tiempo que ha relacionado a su rival con la guerrilla: "¿Petro no es el amigo del ELN, no es amigo de las FARC que de hecho lo están apoyando, no apoyó a Santrich?".