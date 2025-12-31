Petro respalda versión de Trump sobre bombardeo en Venezuela

"Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína y aprovecha la ubicación en el mar de Maracaibo", afirmó Petro en un mensaje en su cuenta de X.

El presidente vinculó al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional con el tráfico de drogas, una acusación cada vez más común en el mandatario colombiano y sus funcionarios, desde que se rompieron a principios de año las negociaciones de paz con esa organización.

"El ELN está permitiendo con su traqueteo (tráfico de drogas, NDR) y su dogma mental invadir Venezuela", acusó el jefe de Estado, quien ha sido un permanente crítico de la presencia y las acciones militares ejecutadas por tropas estadounidenses estacionadas en el Mar Caribe, bajo el supuesto de la lucha antinarcóticos ordenada por Washington. (ANSA).