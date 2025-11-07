Petrobras acelera sus inversiones, según su Director Financiero

Por Leticia Fucuchima y Fabio Teixeira

SAO PAULO/RIO DE JANEIRO, 7 nov (Reuters) - La brasileña Petrobras prevé que los gastos de capital anuales se sitúen entre el punto medio y el superior de sus estimaciones actuales, ya que realiza inversiones más rápido de lo previsto, según declaró el viernes el director financiero de la petrolera estatal.

Tras invertir US$5.500 millones en el tercer trimestre, el capex acumulado de Petrobras en los nueve primeros meses de 2025 alcanzó los US$14.000 millones. Tiene previsto invertir US$18.500 millones en 2025, con la posibilidad de un 10% más al alza o a la baja.

Al acelerar sus inversiones, la firma está generando valor para los accionistas, dijo el director financiero de Petrobras, Fernando Melgarejo, en una llamada con analistas, añadiendo que hay poco margen de maniobra en las inversiones previstas para el próximo año, cuando la compañía planea invertir alrededor de US$19.600 millones.

"Básicamente, el 90% de los proyectos ya están contratados", dijo, añadiendo que hay una mayor flexibilidad después de 2026.

Los ejecutivos de Petrobras han subrayado repetidamente la necesidad de recortar costos, ya que los bajos precios del petróleo Brent provocan revisiones de los proyectos.

La compañía gastó un 15% por encima de sus previsiones en 2024 porque adelantó inversiones previstas para este año, dijo en febrero la presidenta ejecutiva de Petrobras, Magda Chambriard.

Petrobras ha sido conocida por invertir menos de lo previsto en sus planes estratégicos quinquenales, algo que Chambriard ha intentado cambiar desde que asumió el cargo de CEO el año pasado, afirmando que las inversiones de la empresa debían reflejar sus previsiones.

La empresa tiene previsto desvelar su plan estratégico para el periodo 2026-2030 el 27 de noviembre. El actual plan 2025-2029 fijaba unas inversiones de US$111.000 millones para ese lapso.

(Reporte de Leticia Fucuchima en Sao Paulo y Fabio Teixeira en Río de Janeiro; redacción de Fernando Cardoso; edición de Natalia Siniawski y Paul Simao. Editado en español por Natalia Ramos)