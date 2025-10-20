Petrobras anuncia que pedirá permiso para exploración petrolera frente a costas de Amazonía brasileña

El gigante Petrobras anunció este lunes que recibió autorización para comenzar a perforar en busca de petróleo a unos 500 km de la desembocadura del río Amazonas, a días de que se celebre en Brasil la cumbre climática mundial COP30.

"Petrobras cumple con todos los requisitos establecidos" por la agencia reguladora ambiental Ibama, dijo la compañía en un comunicado enviado a la AFP.

La agencia dio luz verde para perforar un pozo exploratorio en aguas profundas del denominado Margen Ecuatorial, cerca de la desembocadura del caudaloso río Amazonas, un proyecto que enfrenta al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva con ambientalistas.

