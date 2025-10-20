Petrobras anuncia que podrá buscar petróleo cerca de desembocadura del Amazonas

El gigante Petrobras anunció este lunes que recibió autorización para comenzar a perforar en busca de petróleo a unos 500 km de la desembocadura del río Amazonas, a días de que se celebre en Brasil la cumbre climática mundial COP30.

“Petrobras cumple con todos los requisitos establecidos” por la agencia reguladora ambiental Ibama, dijo la compañía en un comunicado enviado a la AFP.

La agencia dio luz verde para perforar un pozo exploratorio en aguas profundas del denominado Margen Ecuatorial, cerca de la desembocadura del caudaloso río Amazonas, un proyecto que enfrenta al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva con ambientalistas.

La perforación está programada para comenzar de “inmediato”, con una duración estimada de cinco meses, según Petrobras.

Esta zona, a 160 km de la costa, forma parte de una vasta área marítima llamada Margen Ecuatorial, donde Guyana y Surinam ya han descubierto enormes reservas de petróleo.

El potencial de estos nuevos yacimientos es considerable, estimado en 10.000 millones de barriles.

La exploración de esta nueva frontera para el petróleo brasileño puede parecer paradójica para un país que intenta posicionarse a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático.

Brasil acogerá entre el 10 y el 21 de noviembre la COP30 de la ONU en la ciudad amazónica de Belém.

Ante las críticas de organizaciones ambientalistas, Lula sostiene que la extracción de hidrocarburos es necesaria para costear el cambio hacia energías limpias.

El Ibama había negado a Petrobras una licencia de exploración en 2023, alegando que la compañía no había presentado las garantías necesarias para proteger la fauna en caso de un derrame de petróleo.

Petrobras presentó un recurso para que esta decisión fuera reconsiderada, y la presión aumentó por parte de Lula, quien declaró que Ibama era una agencia gubernamental que actuaba como si estuviera “en contra del gobierno”.

En febrero, una nota técnica de Ibama consultada por la AFP recomendaba “negar la licencia ambiental”, al subrayar el riesgo de “pérdida masiva de biodiversidad en un ecosistema marino altamente sensible”.

La aprobación de la licencia tuvo lugar después de pruebas preoperativas realizadas por Petrobras en agosto con las que buscó demostrar su capacidad de responder a un posible derrame de petróleo.

Brasil es el mayor productor de petróleo de América Latina con 3,4 millones de barriles por día en 2024, aunque la mitad de su energía proviene de fuentes renovables.

fb-ll/app/mr