Petrobras contrata a Engeman para dirigir plantas de fertilizantes en estados de Bahía y Sergipe

RÍO DE JANEIRO, 16 sep (Reuters) - La petrolera estatal brasileña Petrobras informó el martes que contrató a la empresa de servicios industriales Engeman para gestionar plantas de fertilizantes en los estados de Bahía y Sergipe.

El acuerdo para los servicios de operación y mantenimiento de las plantas de fertilizantes nitrogenados se firmó el viernes tras la conclusión de un proceso de licitación, dijo Petrobras en un comunicado.

Las plantas han estado cerradas desde 2023, pero Petrobras dijo que se espera que las operaciones se reanuden a lo largo de este año. No se ha revelado el valor del contrato.

Engeman, que ya presta servicios a Petrobras, opera en varios sectores, incluidos el petróleo y el gas, la minería y la energía, según su sitio web.

Si vuelven a funcionar, las dos plantas reducirán la dependencia de Brasil de las importaciones de fertilizantes, la mayoría de los cuales proceden de Rusia. Reducir la dependencia de las importaciones ha sido una prioridad del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Petrobras había arrendado las dos plantas de fertilizantes nitrogenados a Unigel en 2019 en virtud de un acuerdo de 10 años, pero ambas instalaciones han estado cerradas desde 2023, alegando Unigel condiciones de funcionamiento inviables debido a los altos precios del gas natural en Brasil.

Las dos empresas llegaron a un acuerdo en mayo para resolver las disputas legales sobre dos plantas de fertilizantes y restablecer la posesión de Petrobras de las plantas.

(Reporte de Fabrio Teixeira; escrito por Isabel Teles. Editado en español por Javier Leira)