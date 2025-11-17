Petrobras descubre petróleo en el bloque Suroeste de Tartaruga Verde, en Campos

SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO, 17 Nov (Reuters) - Petrobras dijo el lunes que ha realizado un descubrimiento de petróleo de "excelente calidad" en un pozo exploratorio perforado en el bloque Suroeste de Tartaruga Verde, en la cuenca postsalina de Campos.

La perforación del pozo, situado a 108 kilómetros de la costa en la ciudad de Campos dos Goitacazes, a una profundidad de 734 metros, ya se ha completado, "habiéndose verificado el intervalo petrolífero mediante perfiles eléctricos, señales de gas y muestreo de fluidos".

"Estas muestras serán enviadas posteriormente para análisis de laboratorio, lo que permitirá caracterizar las condiciones de los reservorios y fluidos encontrados, permitiendo continuar la evaluación del potencial del área", dijo Petrobras. El bloque Suroeste de Tartaruga Verde fue adquirido en un 100% por Petrobras en septiembre de 2018, en una ronda de Producción Compartida.

El descubrimiento reafirma el potencial energético que aún existe en la Cuenca de Campos, dijo el investigador Francismar Ferreira, del Instituto de Estudios Estratégicos de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (Ineep), al hablar de la cuenca, que tiene grandes campos en declinación. (Por Letícia Fucuchima e Marta Nogueira Edição de Isabel Versiani)