Por Marta Nogueira y Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO, 22 nov (Reuters) - La petrolera estatal brasile√Īa Petrobras est√° estudiando posibles alianzas para acelerar sus planes de aumentar la producci√≥n de fertilizantes de Brasil, dijeron dos fuentes cercanas al asunto.

Una opción sería conseguir un socio que termine la construcción de una planta de fertilizantes en el estado de Mato Grosso do Sul, cuyas obras están detenidas, dijo una de las fuentes.

Empresas como la noruega Yara o la china Sinochem est√°n en el radar de Petrobras, dijo la fuente.

Brasil depende de las importaciones para satisfacer sus necesidades de fertilizantes y el aumento de la producción local es una de las peticiones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para el próximo plan estratégico de la empresa, cuya presentación está prevista para el viernes.

Petrobras también ha alquilado dos plantas de fertilizantes a Unigel, y está en conversaciones con la empresa, incluso con vistas a un proyecto relacionado con el hidrógeno verde.

Una de las plantas, situada en el estado de Bahía, está actualmente fuera de servicio.

Unigel dijo que estaba en negociaciones abiertas con Petrobras, pero que no haría más comentarios por el momento. Yara dijo que no comenta rumores de mercado, mientras que Petrobras y Sinochem no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

"¬ŅCu√°nto tiempo depender√° Brasil de las importaciones de un insumo tan importante para nuestra agroindustria? Hay que hacer algo, y creemos que se har√°", dijo la segunda fuente, que a√Īadi√≥ que los precios del gas natural son un "gran obst√°culo" para la producci√≥n local de fertilizantes. (Reporte de Marta Nogueira y Rodrigo Viga Gaier; Redacci√≥n de Peter Frontini; Editado en espa√Īol por Sof√≠a D√≠az Pineda)