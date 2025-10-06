Petrobras firma contratos por US$1800 millones para el proyecto de refino de Boaventura
LA NACION
SAO PAULO, 6 oct (Reuters) - La petrolera estatal brasileña Petrobras dijo el lunes que ha contratado servicios de construcción para su proyecto de refinación Boaventura en contratos por un total de 9600 millones de reales (unos US$1810 millones).
En un comunicado, Petrobras informó que firmó cinco contratos, entre ellos para la construcción de dos unidades que producirán lubricantes, diesel S-10 y combustible para aviones.
La empresa añadió que también ha firmado contratos por valor de otros 10.200 millones de reales para el flete de cuatro buques de apoyo ROV, que apoyarán las operaciones submarinas de la empresa.
(US$1 = 5,3097 reales) (Reporte de Andre Romani. Editado en español por Javier Leira)
