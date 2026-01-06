Petrobras interrumpe perforación de Foz do Amazonas tras una fuga de fluido

Por Rodrigo Viga Gaier y Marta Nogueira

RÍO DE JANEIRO, 6 ene (Reuters) - Una fuga de fluido ha interrumpido la perforación de un pozo de la petrolera estatal brasileña Petrobras en la cuenca de Foz do Amazonas, una zona sensible desde el punto de vista medioambiental, informó el martes la empresa.

En un comunicado, Petrobras dijo que había identificado una fuga el domingo en dos líneas auxiliares que conectan una plataforma de perforación a un pozo situado frente a la costa del norteño estado de Amapá.

"La pérdida de fluido de perforación fue inmediatamente contenida y aislada. Las líneas serán llevadas a la superficie para su evaluación y reparación", dijo la empresa, sin dar detalles sobre cuándo se reanudará la perforación.

La fuga de fluido es biodegradable y no supone ningún daño para el medio ambiente ni para las personas, ni para la seguridad de las operaciones de Petrobras en la región, según la empresa.