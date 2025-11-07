Petrobras mantiene ganancias en el tercer trimestre gracias a mejor producción

La petrolera brasileña Petrobras registró un leve incremento en sus ganancias en el tercer trimestre, empujada por una mejor producción y la cotización del crudo, según el informe de resultados presentado este jueves.

La estatal obtuvo una ganancia líquida de US$6.000 millones, frente a US$5.900 millones en el mismo periodo en el año anterior.

La producción mejoró un 17% en la comparación interanual y alcanzó 3,14 millones de barriles por día, detalla el documento.

"Los resultados también fueron favorecidos por una ligera elevación en los precios del petróleo (2% en el Brent)" frente al segundo trimestre, detalló la compañía en una nota de prensa.

Las ganancias avanzaron 23% frente al trimestre anterior.

La estatal brasileña logró esquivar los aranceles punitivos impuestos en agosto por el presidente estadounidense Donald Trump sobre muchos productos de la mayor economía de América Latina.

Petrobras inició en octubre perforaciones en aguas profundas a 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas, un proyecto cuestionado por ambientalistas pero que contó con respaldo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El mandatario busca posicionar a Brasil como líder en protección ambiental, pero el país es el mayor productor de petróleo de América Latina y Lula dice que es necesario para financiar la transición energética.

