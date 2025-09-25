Petrobras no pasa parte de prueba clave para obtener licencia de perforación en Foz do Amazonas

Por Fabio Teixeira, Marta Nogueira y Rodrigo Viga Gaier

RÍO DE JANEIRO, 25 sep (Reuters) - Petrobras no superó una parte de la prueba necesaria para obtener el permiso de perforación en la cuenca de Foz do Amazonas, según escribió la agencia medioambiental brasileña en un informe hecho público el miércoles.

Aunque la agencia, Ibama, dijo que Petrobras pasó la prueba más amplia, el informe técnico exigió que la empresa volviera a presentar su plan de rescate de animales, enumerándolo como un paso necesario para su oferta de perforar en la región.

Petrobras e Ibama no respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios. Petrobras dijo previamente que volvería a presentar el plan de respuesta de emergencia antes del viernes.

A pesar del obstáculo, la concesión del permiso es "inevitable", dijo a Reuters un ejecutivo de alto rango de Petrobras, que pidió no ser nombrado para discutir asuntos sensibles.

La zona en la que Petrobras pretende perforar, frente a la costa del estado amazónico de Amapa, se considera la frontera petrolera más prometedora de la compañía. Comparte geología con Guyana, donde Exxon Mobil está desarrollando enormes yacimientos.

El rescate simulado provocó tres incidentes reales después de que Petrobras transportara juguetes que representaban animales por un río durante la noche para cumplir con un plazo de 24 horas y llevarlos a un centro veterinario, según el informe.

Durante el viaje, un barco de Petrobras se enredó en una red de pesca. En otro caso, uno quedó atascado en un banco de arena. También hubo una colisión cercana con otro barco, dijo Ibama.

Funcionarios de Ibama también señalaron que los pilotos de aeronaves carecían de equipo adecuado para protegerse de sustancias tóxicas que se evaporan de animales contaminados con petróleo.

