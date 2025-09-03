Petrobras planea oferta global de bonos

3 sep (Reuters) - Petrobras anunció el miércoles que tiene previsto ofrecer, a través de su filial Petrobras Global Finance B.V. (PGF), una nueva serie de bonos en el mercado internacional con una nueva emisión, sujeta a las condiciones del mercado.

La compañía estatal añadió que los bonos se emitirán con la garantía total e incondicional de Petrobras y que PGF tiene la intención de utilizar el producto neto de la venta de los bonos para fines corporativos generales.

La operación será realizada por BBVA Securities, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities, Itaú BBA USA Securities, Santander US Capital Markets LLC y UBS Investment Bank, según el comunicado del mercado. (Por Paula Arend Laier; Editado en español por Javier Leira)