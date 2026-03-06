Petrobras plantea posibilidad de repartir dividendos adicionales ante alza de precios del petróleo

Por Fabio Teixeira y Marta Nogueira

RÍO DE JANEIRO, 6 mar (Reuters) - La estatal brasileña Petrobras podría distribuir dividendos adicionales este año si el flujo de caja es alto, mientras los precios del petróleo se disparan y sus operaciones no se han visto afectadas hasta ahora por el conflicto entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio, informaron ejecutivos.

Petrobras deberá estar preparada para las variaciones en los precios del petróleo, afirmó la CEO Magda Chambriard, quien añadió que la empresa no repercutirá las fluctuaciones repentinas en los consumidores brasileños después de que los ataques de Estados Unidos e Israel en Irán interrumpieran los flujos energéticos mundiales a principios de esta semana.

«Vivimos en una época de gran inestabilidad geopolítica, en la que nuestra preocupación es dejar a la empresa preparada para cualquier escenario que pueda producirse en relación con el precio del petróleo», afirmó Chambriard.

En 2025, Petrobras no distribuyó dividendos extraordinarios, ya que la baja de los precios del Brent dificultó a la empresa generar un flujo de caja excedente. Pero la compañía podría hacerlo este año, si se mantiene el avance de los precios, afirmó el director financiero Fernando Melgarejo.

«Me encantaría presentar una oferta de dividendos extraordinarios, siempre que estemos seguros de que no afectará la financiación de nuestros proyectos», afirmó Melgarejo, quien añadió que Petrobras seguirá siendo cautelosa en su toma de decisiones debido a la inestabilidad del escenario.

A corto plazo, Petrobras se ha beneficiado del conflicto, según Claudio Schlosser, director de logística, comercialización y mercados de la empresa, ya que sus envíos se dirigen principalmente a China, India y Europa, regiones alejadas de la zona de conflicto.

(Reporte de Fabio Teixeira y Marta Nogueira; Editado en español por Javier Leira)