Petrobras podría empezar a producir en Foz do Amazonas en siete años, según su CEO

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO, Brasil, 21 oct (Reuters) - La petrolera estatal brasileña Petrobras podría iniciar la producción de petróleo y gas en la cuenca de Foz do Amazonas en un plazo de siete años si se confirman grandes reservas, dijo el martes a Reuters la CEO Magda Chambriard.

La agencia medioambiental brasileña Ibama autorizó el lunes a Petrobras a perforar un pozo exploratorio en Foz do Amazonas, cerca de la desembocadura del río Amazonas. La perforación durará unos cinco meses.

"Podríamos delinear el yacimiento en unos dos años y, si es suficientemente bueno, estaremos produciendo en siete u ocho años", dijo Chambriard en una entrevista.

Si se cumple este plazo, la producción debería comenzar cuando empiece a disminuir la producción de Petrobras en la región del presal de Brasil, lo que compensaría la pérdida, dijo Chambriard.

La zona que se perforará, en aguas profundas frente a la costa del estado amazónico de Amapa, se considera la frontera petrolera más prometedora de Petrobras, pues comparte geología con la cercana Guyana, donde ExxonMobil está desarrollando enormes yacimientos.

La empresa planea perforar otros seis pozos en la región, sensible desde el punto de vista medioambiental, pero obtener una licencia para ellos debería ser más fácil que para el primero, dijo Chambriard, ya que la mayoría de los requisitos medioambientales ya se cumplen.

En 2023, el Ibama denegó a Petrobras una solicitud para perforar allí, que la empresa recurrió inmediatamente, lo que avivó las divisiones en el Gobierno de Brasil entre los defensores del medio ambiente y los aliados que impulsan el desarrollo del petróleo y el gas en la región.

Para cumplir finalmente los requisitos del Ibama, Petrobras invirtió millones de reales en mejorar la respuesta de emergencia de la empresa en caso de vertido. (Reporte de Rodrigo Viga Gaier; redacción de Fernando Cardoso; edición en español de Javier López de Lérida y Natalia Ramos)