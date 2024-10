Petrobras quiere adelantar el objetivo de cero emisiones netas a 2035, dice presidenta

Por Marta Nogueira y Rodrigo Viga Gaier

RÍO DE JANEIRO, 14 oct (Reuters) - Petrobras tiene la ambición de adelantar su meta de neutralidad neta de emisiones de carbono a 2035, frente al plazo actual de 2050 para alcanzar el llamado "cero neto", dijo el lunes la presidenta de la estatal, Magda Chambriard.

"Creemos que el cero neto de Petrobras ocurrirá mucho antes de 2050. No quiero prometer cuándo, pero 2035 no es imposible. No es una promesa, es una ambición", destacó en diálogo con periodistas.

La ejecutiva también dijo que la empresa está trabajando en una asociación con Vale para la descarbonización, en una iniciativa que podría incluir el suministro de diesel R5 (coprocesado con aceite vegetal) y búnker (combustible marino) con contenido renovable.

El director de Transición Energética y Sostenibilidad de Petrobras, Mauricio Tolmasquim, también afirmó que el nuevo plan estratégico de la empresa debe incluir dos centros de captura y almacenamiento de carbono. (Reporte de Marta Nogueira y Rodrigo Viga Gaier. Editado en español por Javier Leira)

