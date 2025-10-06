Petrobras realiza primera compra de gas de Argentina Vaca Muerta por gasoducto

Río de Janeiro, 6 oct (Reuters) - Petrobras y Pluspetrol realizaron su primera importación de gas natural no convencional desde la formación Vaca Muerta, en la cuenca neuquina de Argentina, a través de un gasoducto, anunció el lunes la petrolera brasileña en un comunicado de prensa.

El viernes pasado, se importaron 100.000 metros cúbicos de gas natural producidos por POSA, una subsidiaria de Petrobras en Argentina, y Pluspetrol, para probar el marco comercial y operativo de la transacción, informó Petrobras.

El gas se transportó a través de gasoductos, de Argentina a Bolivia y luego de allí a Brasil.

La operación se llevó a cabo en virtud de un acuerdo entre las compañías y sus subsidiarias. Según el contrato, Petrobras puede importar hasta 2 millones de metros cúbicos de gas natural de forma interrumpible, según Petrobras.

"Se realizarán nuevas operaciones de importación a medida que las compañías identifiquen oportunidades comerciales", afirmó Petrobras.

(Reporte de Marta Nogueira, traducido por Eliana Raszewski; Editado por Maximilian Heath)