Petrobras realiza primera compra de gas de Argentina Vaca Muerta vía gasoducto

RÍO DE JANEIRO, 6 oct (Reuters) - Petrobras y Pluspetrol realizaron su primera importación de gas natural no convencional desde la formación Vaca Muerta, en la cuenca neuquina de Argentina, a través de un gasoducto, anunció el lunes la petrolera brasileña en un comunicado de prensa.

El viernes pasado, se importaron 100.000 metros cúbicos de gas natural producidos por POSA, una subsidiaria de Petrobras en Argentina, y Pluspetrol, para probar el marco comercial y operativo de la transacción, informó Petrobras.

El gas se transportó a través de gasoductos, de Argentina a Bolivia y luego de allí a Brasil.

El logro atiende a los deseos del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien, después de asumir su tercer mandato, ha exigido que Petrobras tome iniciativas que aumenten el suministro de gas natural al mercado local, para que haya también una reducción de precios para el consumidor final.

"Esta solución logística y comercial abre una nueva posibilidad para la importación de gas natural a Brasil, reflejando el compromiso de Petrobras con el aumento de la oferta y el desarrollo sostenible del mercado de gas natural", afirmó la directora de Transición Energética y Sostenibilidad de Petrobras, Angélica Laureano, en un comunicado.

La operación se llevó a cabo en virtud de un acuerdo entre las compañías y sus subsidiarias. Según el contrato, Petrobras puede importar hasta 2 millones de metros cúbicos de gas natural de forma interrumpible, dijo la empresa.

"Se realizarán nuevas operaciones de importación a medida que las compañías identifiquen oportunidades comerciales", afirmó Petrobras.

El transporte de gas natural desde Argentina vía Bolivia fue ampliamente negociado el año pasado, en discusiones que también involucraron a los gobiernos.

El tramo de ductos que pasa por Bolivia transportó gas boliviano hacia Brasil y Argentina durante años, pero a medida que la producción de gas de Bolivia disminuyó, los volúmenes de exportación han caído.

La filial de Petrobras, POSA, posee una participación no operativa del 33,6% en el yacimiento Río Neuquén, ubicado en las provincias de Neuquén y Río Negro.

Petrobras no fue la primera en importar. En abril,

TotalEnergies

también envió gas de Vaca Muerta a Matrix Energía en San Pablo a través de gasoductos. La transacción, anunciada entonces como una prueba piloto, movilizó 500.000 metros cúbicos diarios durante 10 días.

