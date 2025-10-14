Petrobras se enfrenta a nuevas dudas medioambientales sobre licencia de perforación de Foz do Amazonas

RÍO DE JANEIRO, 14 oct (Reuters) - La agencia medioambiental brasileña Ibama solicitó información adicional a la estatal Petrobras como parte del proceso de concesión de licencias para perforar en la cuenca de Foz do Amazonas, según documentos vistos por Reuters el martes.

Ibama también propuso una reunión el jueves después de que un nuevo informe técnico señaló "asuntos pendientes e incertidumbres" en los planes de emergencia y protección de la fauna de Petrobras.

La agencia había aprobado una prueba de respuesta de emergencia realizada por Petrobras en agosto, pero pidió ajustes antes de decidir sobre la licencia.

En un comunicado, Petrobras dijo que "responderá a todas las preguntas de la agencia, como lo ha hecho desde el inicio del proceso y en pleno cumplimiento de los requisitos del procedimiento de concesión de licencias ambientales".

La empresa añadió que esta semana están previstas varias reuniones técnicas y sigue confiando en que la licencia se concederá pronto.

En un acto celebrado en Río de Janeiro, la presidenta ejecutiva de Petrobras, Magda Chambriard, se mostró sorprendida por la petición de más información por parte del Ibama, pero reafirmó su apoyo a la ampliación de la exploración petrolera.

Chambriard espera que el permiso se conceda antes del 16 de octubre, y advirtió que si no se aprueba para el 22 de octubre, Petrobras necesitaría un nuevo buque perforador.

Reuters informó la semana pasada que Petrobras ha incurrido en 180 millones de reales (US$32,84 millones) en costos de reserva para el buque perforador mientras espera el permiso.

La compañía lleva años buscando la aprobación para perforar en la región, donde se cree que hay importantes reservas, pero se enfrenta a una fuerte resistencia debido a las preocupaciones sociales y medioambientales.

(1 dólar = 5,4811 reales) (Reporte de Marta Nogueira y Rodrigo Viga Gaier; Editado en español por Javier Leira)