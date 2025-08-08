Petrobras ve pocas oportunidades de pago de dividendos extraordinarios este año

SAO PAULO/RÍO DE JANEIRO, 8 ago (Reuters) - La estatal brasileña Petrobras ve pocas posibilidades de pagar dividendos extraordinarios este año, dijo el viernes el director financiero Fernando Melgarejo, citando la caída de los ingresos tras el descenso de los precios mundiales del petróleo.

Melgarejo añadió que la empresa no está considerando cambios en su política de dividendos ordinarios.

"Con unos ingresos más bajos, nos resultaría más difícil realizar pagos de dividendos extraordinarios", declaró el ejecutivo a analistas en una conferencia telefónica tras los resultados del segundo trimestre de la compañía.

"Aunque nos gustaría mucho disponer del exceso de efectivo para realizar un pago extraordinario, vemos pocas probabilidades de que esto ocurra este año", agregó.

Melgarejo reafirmó la previsión de gastos de capital de la empresa para este año, que asciende a US$18.500 millones de dólares, pero añadió que algunos proyectos podrían revisarse para tener en cuenta la baja de los precios del petróleo.

Petrobras anunció el jueves el reparto de dividendos e intereses sobre el capital a los accionistas por valor de 8660 millones de reales (US$1600 millones de dólares), al tiempo que reportó un beneficio neto de 26.700 millones de reales en el segundo trimestre.

Según Petrobras, el precio promedio del crudo Brent fue de US$67,82 dólares por barril en el segundo trimestre, frente a los US$75,66 dólares por barril de los tres primeros meses del año.

Las acciones preferentes de Petrobras que cotizan en Sao Paulo caían más de un 5% el viernes, lo que convertía al gigante petrolero en uno de los que peor comportamiento en el índice bursátil de referencia Bovespa.

(1 dólar = 5,4217 reales) (Reporte de Fernando Cardoso y Marta Nogueira; Editado en español por Javier Leira)