Petroecuador asegura inversión de US$762 millones tras renegociación contratos servicios
QUITO, 15 sep (Reuters) - La petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador anunció el lunes la renegociación de contratos de servicio específicos integrados, asegurando una inversión de US$761,7 millones para impulsar la producción y optimizar la recuperación de reservas.
La compañía dijo en un comunicado que espera que estos acuerdos generen 44 millones de barriles adicionales de crudo durante la próxima década.
"Los recursos se orientarán a la perforación y reacondicionamiento de pozos, la modernización de facilidades e infraestructura, y la ejecución de estudios técnicos especializados", añadió.
Se proyecta que campos clave, como Shushufindi-Aguarico, Pucuna, Lago Agrio y Armadillo, experimenten aumentos significativos de bombeo. El alza de producción en algunos campos podría ser de más de 10.000 barriles por día.
"Con ello, el Estado ecuatoriano espera recibir alrededor de US$2500 millones en ingresos adicionales durante la próxima década".
