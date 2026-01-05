PETRÓLEO-Barril baja por abundante oferta y pese a agitación política en Venezuela
SINGAPUR, 5 ene (Reuters) - Los precios del petróleo caían en las primeras operaciones asiáticas del lunes debido a la abundante oferta, y a pesar de las consecuencias que pudiera traer la agitación política en Venezuela, miembro de la OPEP.
Los futuros del crudo Brent caían 34 centavos a 60,41 dólares el barril a las 2308 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate bajaba 41 centavos a 56,91 dólares.
Estados Unidos capturó el sábado en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y Donald Trump dijo que Washington tomaría el control de la nación petrolera.
El ataque de Estados Unidos a Venezuela para deponer a Maduro no infligió ningún daño a la producción de petróleo del país y la industria de refinación, dijeron el fin de semana dos fuentes con conocimiento de las operaciones de PDVSA.
La OPEP+ celebró su reunión mensual el domingo y decidió mantener la producción.
La oferta de petróleo en los mercados globales es abundante, por lo que cualquier interrupción de las exportaciones venezolanas tendría un impacto inmediato mínimo en los precios, de acuerdo a analistas. (Reporte de Florence Tan; editado en español por Javier Leira)