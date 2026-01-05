SINGAPUR, 5 ene (Reuters) - Los precios del petróleo caían en ⁠las primeras ⁠operaciones asiáticas del lunes debido a la abundante oferta, y a pesar ⁠de las ‌consecuencias ​que pudiera traer la agitación política en Venezuela, ​miembro de la OPEP.

Los futuros ‌del crudo Brent caían ‌34 centavos a 60,41 ​dólares el barril a las 2308 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate bajaba 41 centavos a 56,91 dólares.

Estados Unidos capturó el sábado en Caracas al presidente venezolano, Nicolás ⁠Maduro, y Donald Trump dijo que Washington tomaría ​el control de la nación petrolera.

El ataque de Estados Unidos a Venezuela para deponer a Maduro no infligió ningún daño a la producción de petróleo del país ⁠y la industria de refinación, dijeron el fin ​de semana dos fuentes con conocimiento de las operaciones de PDVSA.

La OPEP+ celebró su reunión ‍mensual el domingo y decidió mantener la producción.

La oferta de petróleo en los mercados globales es abundante, por lo que cualquier interrupción de ​las exportaciones venezolanas tendría un impacto inmediato mínimo en los precios, de acuerdo a analistas. (Reporte de Florence Tan; ‍editado en español por Javier Leira)