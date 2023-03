Petróleo-barril baja y cierra la semana con una fuerte pérdida por el temor a la crisis bancaria

(Actualiza al cierre. Cambia redacción y firma de autora)

Por Laura Sanicola

17 mar (Reuters) - Los precios del petróleo bajaron el viernes, revirtiendo ganancias iniciales de más de 1 dólar por barril, y el temor a una crisis amplia en el sector bancario provocó que ambos contratos de referencia sufrieran sus mayores caídas semanales en meses.

* Los futuros del crudo Brent bajaron 1,73 dólares, o un 2,3%, a 72,97 dólares por barril, mientras que el estadounidense West Texas Intermediate cayó 1,61 dólares, o un 2,4%, a 66,74 dólares.

* En su mínimo de la sesión, ambos perdieron más de 3 dólares. El Brent se hundió casi un 12% en la semana, la mayor baja desde diciembre. Los futuros del WTI perdieron un 13% desde el cierre del viernes, en su peor semana desde abril.

* "Los fundamentos subyacentes no son tan terribles como lo que se está cotizando aquí, pero existe la preocupación de que el petróleo no sea tan seguro como el efectivo o el oro", dijo John Kilduff, socio de Again Capital LLC en Nueva York.

* Los precios del petróleo siguieron la estela bajista de los mercados de renta variable, acosados por la crisis del sector bancario y el temor a una posible recesión.

* Los tres índices de Wall Street bajaban con fuerza en las operaciones de la tarde, presionados los valores financieros , tras la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank y por los problemas de Credit Suisse y First Republic Bank.

* Los precios habían recuperado algo de terreno tras las medidas de apoyo del banco central suizo y los prestamistas estadounidenses, pero volvieron a caer cuando SVB Financial Group dijo que había solicitado la reorganización por bancarrota.

* Según Ole Hansen, responsable de estrategia de materias primas de Saxo Bank, las presiones se debieron a "la continua fragilidad del mercado".

* Los analistas siguen esperando que la limitada oferta mundial sostenga los precios del petróleo en un futuro próximo.

(Reporte de Laura Sanicola en Washington y Rowena Edwards en Londres Reporte adicional de Florence Tan y Trixie Yapin Singapore Editado en español por Javier López de Lérida)

