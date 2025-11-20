PETRÓLEO: Barril cae ante presión de EEUU por acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

(Actualiza valores; cambia redacción, autor y procedencia, previa LONDRES)

Por Erwin Seba

HOUSTON, EEUU, 20 nov (Reuters) -

Los precios del petróleo caían el jueves mientras el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionaba para que Ucrania acepte un acuerdo de paz con Rusia para poner fin a una guerra que dura ya más de tres años.

* A las 1754 GMT, los futuros del Brent bajaban 32 centavos, o un 0,5%, a US$63,19 por barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) caían 47 centavos, o un 0,79%, a US$58,97.

* Ambos referenciales habían repuntado más temprano el jueves debido a una reducción mayor a la esperada en la oferta de crudo de Estados Unidos, informada el miércoles por la Administración de Información de Energía (EIA).

* La propuesta de paz de Estados Unidos y Rusia incluye concesiones de territorio ucraniano a Rusia y reducciones de las fuerzas armadas de Ucrania, ambas rechazadas antes por el presidente Volodímir Zelenski, que el jueves dijo que estudiaría la propuesta y consultaría con Estados Unidos sobre el plan de paz.

* Entretanto, el viernes vence el plazo de las sanciones de Washington para negociar con los gigantes petroleros rusos Rosneft y Lukoil, mientras que Lukoil y cualquier pretendiente de sus activos tienen hasta el 13 de diciembre para acordar operaciones relacionadas con su amplia cartera internacional.

* Los inventarios de crudo cayeron en 3,4 millones de barriles, a 424,2 millones, en la semana finalizada el 14 de noviembre, según informó la Administración de Información de Energía, frente a las expectativas de los analistas en un sondeo de Reuters de una reducción de 603.000 barriles.

* No obstante, los analistas también señalaron que las existencias de gasolina y destilados en Estados Unidos aumentaron por primera vez en más de un mes, lo que sugiere una ralentización del consumo. (Reporte adicional de Enes Tunagur en Londres, Katya Golubkova en Tokio y Siyi Liu en Singapur; editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)