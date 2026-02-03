PETROLEO-Barril cae por la posible distensión entre EEUU e Irán y la fortaleza del dólar

Por Stephanie Kelly

LONDRES, 3 feb (Reuters) -

Los precios del petróleo bajaban ligeramente el martes, en su segundo día ⁠consecutivo de pérdidas, porque ⁠los agentes del mercado valoraban la posibilidad de una distensión entre Estados Unidos e Irán; el fortalecimiento del dólar añadía presión. * ⁠Los futuros ‌del ​crudo Brent caían 15 centavos, a 66,15 dólares por barril, a las ​1016 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate se situaba ‌en 62,06 dólares por barril, con un descenso ‌de 8 centavos. Al principio ​de la sesión, el Brent y el WTI cayeron a 65,19 dólares por barril y 61,12 dólares por barril, respectivamente, ambos mínimos de una semana.

* Los precios del petróleo habían caído más de un 4% el lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán estaba "negociando seriamente" con Washington, lo que indicaba una ⁠distensión con el miembro de la OPEP.

* Se espera que Irán y Estados Unidos reanuden ​las conversaciones nucleares el viernes en Turquía, informaron el lunes a Reuters funcionarios de ambas partes, y Trump advirtió de que, con grandes buques de guerra estadounidenses dirigiéndose a Irán, podrían ocurrir cosas malas si no se llegaba a un acuerdo.

* Las conversaciones con Estados Unidos deben proseguir para garantizar los intereses ⁠nacionales de Irán, siempre y cuando se eviten «las amenazas y las expectativas irrazonables», publicó el ​presidente iraní Masoud Pezeshkian en X el martes.

* «La volatilidad de los precios del petróleo observada en las últimas cuatro semanas se ha visto impulsada por el factor de ‍la prima de riesgo geopolítico vinculado a la política exterior expansionista del actual Gobierno estadounidense, especialmente las amenazas «intermitentes» hacia Irán», dijo Kelvin Wong, analista senior de mercados de OANDA. * Para agravar aún más los precios, el índice del dólar estadounidense se mantuvo cerca de ​su máximo en más de una semana. Un dólar más fuerte perjudica la demanda de crudo, que se negocia en dólares. (Reporte de Stephanie Kelly en Londres, Anushree Mukherjee en Bangalore y Trixie ‍Yap en Singapur; edición en español de Javier López de Lérida)