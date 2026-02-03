PETROLEO-Barril cae por la posible distensión entre EEUU e Irán y la fortaleza del dólar
Por Stephanie Kelly
LONDRES, 3 feb (Reuters) -
Los precios del petróleo bajaban ligeramente el martes, en su segundo día consecutivo de pérdidas, porque los agentes del mercado valoraban la posibilidad de una distensión entre Estados Unidos e Irán; el fortalecimiento del dólar añadía presión. * Los futuros del crudo Brent caían 15 centavos, a 66,15 dólares por barril, a las 1016 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate se situaba en 62,06 dólares por barril, con un descenso de 8 centavos. Al principio de la sesión, el Brent y el WTI cayeron a 65,19 dólares por barril y 61,12 dólares por barril, respectivamente, ambos mínimos de una semana.
* Los precios del petróleo habían caído más de un 4% el lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán estaba "negociando seriamente" con Washington, lo que indicaba una distensión con el miembro de la OPEP.
* Se espera que Irán y Estados Unidos reanuden las conversaciones nucleares el viernes en Turquía, informaron el lunes a Reuters funcionarios de ambas partes, y Trump advirtió de que, con grandes buques de guerra estadounidenses dirigiéndose a Irán, podrían ocurrir cosas malas si no se llegaba a un acuerdo.
* Las conversaciones con Estados Unidos deben proseguir para garantizar los intereses nacionales de Irán, siempre y cuando se eviten «las amenazas y las expectativas irrazonables», publicó el presidente iraní Masoud Pezeshkian en X el martes.
* «La volatilidad de los precios del petróleo observada en las últimas cuatro semanas se ha visto impulsada por el factor de la prima de riesgo geopolítico vinculado a la política exterior expansionista del actual Gobierno estadounidense, especialmente las amenazas «intermitentes» hacia Irán», dijo Kelvin Wong, analista senior de mercados de OANDA. * Para agravar aún más los precios, el índice del dólar estadounidense se mantuvo cerca de su máximo en más de una semana. Un dólar más fuerte perjudica la demanda de crudo, que se negocia en dólares. (Reporte de Stephanie Kelly en Londres, Anushree Mukherjee en Bangalore y Trixie Yap en Singapur; edición en español de Javier López de Lérida)